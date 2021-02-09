شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤكد جاهزية محمد عادل للمشاركة أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عطية صابر، المدرب العام للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جاهزية محمد عادل، للمشاركة أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي الإسماعيلي، مع الاتحاد، «الجمعة»، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري.

وانتظم عادل، في التدريبات الجماعية «الثلاثاء»، بعدما أنهي البرنامج التأهيلي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأوضح صابر أن عادل، بات جاهزا للمشاركة في المباراة، من الناحية الطبية، والأمر برمته متروك للبوسني يوفيتش، المدير الفني للفريق.