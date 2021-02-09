شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مسحة لاعبي الأهلي قبل لقاء بالميراس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة. وتأتي هذه المسحة الطبية؛ استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غد الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة بالميراس، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ أمس.