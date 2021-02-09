شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام الصحف العالمية بخسارة الأحمر من بطل أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف العالمية والعربية الضوء على فوز فريق بايرن ميونخ الألمانى على الأهلى بهدفين نظيفين سجلهما ليفاندوفيسكى فى الدقيقتين 17 و85، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأول الإثنين، على ملعب أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، ليتأهل فريق بايرن ميونخ للمباراة النهائية للبطولة ليلتقى مع فريق تيجيريس المكسيكى الخميس المقبل، فى حين سيلتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلى فى ذات اليوم.

وعنونت صحيفة «بيلد» الألمانية: «ليفاندوفسكى يقود بايرن ميونخ إلى النهائى»، وأكدت الصحيفة أن فريق بايرن ميونخ اقترب من تحقيق إنجاز تاريخى بعد وصوله لنهائى كأس العالم للأندية على حساب النادى الأهلى، حيث أصبح قريبًا من تحقيق حلم السداسية، حال فوزه على فريقى تيجيريس المكسيكى فى النهائى.

فى حين قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «بايرن ميونخ بطل أوروبا تأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلى بهدفين، ليلتقى مع فريق تيجيرس المكسيكى». وأشارت الصحيفة إلى أن العملاق البافارى سيطر على مجريات المباراة بالكامل، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص وسط تراجع من لاعبى الأهلى.

وأكدت صحيفة «كيكر» الألمانية أن نادى بايرن ميونخ حقق فوزًا سهلًا على النادى الأهلى بهدفين نظيفين، مؤكدة أن الفريق الألمانى لم يواجه أى مشكلة طوال اللقاء، وأشارت إلى أن الإرهاق أثر على أداء اللاعبين فى الشوط الثانى.

وألقت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على فوز بايرن ميونخ على الأهلى، حيث قالت: «ضربات ليفاندوفسكى تقود البايرن إلى نهائى كأس العالم للأندية»، مشيرة إلى أن الدولى البولنيه أحرز 29 هدفًا هذا الموسم بهدفيه فى الأهلى.

كما أكدت «سكاى نيوز»: «بايرن ميونخ يتأهل لنهائى المونديال بهدفى ليفاندوفسكى فى الأهلى»، مشيرة إلى أن العملاق البافارى يبحث عن التتويج باللقب السادس عندما يواجه فريق تيجيرس المكسيكى فى النهائى. وأوضحت صحيفة فى تقريرها: «أن بطل أوروبا سيطر على نظرائه الأفارقة فى معظم أوقات المباراة، ونجح فى إحراز هدفين عن طريق ليفاندوفسكى، ليلتقى الفريق فى المباراة النهائية مع تيجيريس المكسيكى، الذى أطاح بفريق بالميراس فى دور نصف النهائى».

وحرصت صحيفة «الإمارات اليوم» على إلقاء الضوء على خسارة الأهلى من بايرن ميونخ، حيث عنونت: «شخصية الأهلى أقوى من برشلونة أمام بايرن ميونخ..(خسارة مشرفة)». وأكدت الصحيفة فى تقريرها أن النادى الأهلى ظهر بصورة مشرفة أمام بايرن ميونخ الالمانى على الرغم من خسارته بهدفين نظيفين.. وأضافت: «على الرغم من المستوى الفنى والمنطق الكروى والترشيحات التى كانت تصب فى مصلحة بطل أوروبا للخروج بانتصار عريض، إلا أن الطريقة الواقعية والانضباط التكتيكى أذابا الفوارق ودفعا بالمباراة نحو نتيجة مقبولة فى ظل الفوارق الفنية الفردية والجماعية».