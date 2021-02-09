شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي بالميراس في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدًا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المحدد لها بعد غدٍ الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق على زي الفريقين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الطبية والتسويقية الخاصة باللقاء. يذكر أن الأهلي يلتقي بالميراس مساء الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.