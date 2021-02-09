شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصحح أخطاء بايرن ميونيخ والدحيل قبل معركة البرونزية في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه وجهازه المعاون واللاعبون، يمكثون خلال الساعات المقبلة على دراسة إيجابيات وسلبيات مباراتي الدحيل القطري وبايرن ميونيخ الألماني في منافسات كأس العالم للأندية؛ من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي الخميس المقبل.

وأضاف موسيماني: «بالطبع نتطلع لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، ومن ثم علينا الاستفادة من مباراتي الدحيل وبايرن ميونيخ؛ لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات».

وواصل: «هناك سلبيات ظهرت في أداء الفريق أمام الدحيل وبايرن ميونيخ سنتطلع للتعامل معها، وأيضا هناك إيجابيات علينا العمل على زيادتها لصالح الفريق».

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن مواجهة بالميراس البرازيلي ستكون صعبة للغاية، خاصة إنه فريق متميز جدا ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ومن ثم علينا الاستعداد لها بشكل جيد جدا؛ لتحقيق أهدافنا في الفوز، والحصول على المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية.