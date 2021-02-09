شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات الأهلي مع لقاء تحديد برونزية المونديال.. خطأ كارثي وثنائية ‏للتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره بالميراس البرازيلي، مساء الخميس المقبل، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية نسخة 2020.

وودع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية عقب الخسارة على يد بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد بنصف النهائي أمس الإثنين.

الأهلي سبق أن خاض مباراتين عبر تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية على البرونزية.

المواجهة الأهلي كانت أمام كلوب أمريكا المكسيكي في نسخة 2006 باليابان، وانتصر خلالها بطل أفريقيا بهدفين مقابل هدف، حيث حملت الثنائية التاريخية للمارد الأحمر يومها توقيع النجم محمد أبوتريكة، ليحصد الفريق المصري البرونزية كأول ناد عربي وأفريقي يحقق ميدالية في تاريخ المسابقة العالمية، بقيادة مديره الفني البرتغالي مانويل جوزيه.

المواجهة الثانية كانت في مواجهة فريق مكسيكي آخر هو مونتيري في نسخة 2012 باليابان، وشهدت المباراة مع الدقيقة الثانية من عمرها خطأ كارثي بين محمود أبوالسعود، حارس الأهلي، ودفاع الفريق الأحمر ينتج عنه هدف مبكر يربك حسابات بطل أفريقيا قبل أن يتلقى هدفاً ثانياً ليكتفي بالمركز الرابع، في ولاية فنية لحسام البدري.

ويتطلع الأهلي بقيادة مديره الفني الحالي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في تكرار إنجاز 2006 وعودة من جديدة لحصد البرونزية وتجنب سيناريو 2012.