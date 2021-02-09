شكرا لقرائتكم خبر عن كاكا: صلاح ليس استثناءً.. والأهلي فريق كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد النجم البرازيلي كاكا، لاعب ريـال مدريد وميلان السابق، بتواجد الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى أن مشاركة الفريق المصري للمرة السادسة دليل على قوته.

وقال كاكا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء اليوم، بالدوحة بعنوان «مؤتمر الأساطير»: «الأهلي فريق كبير وما شاهدناه في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني أمس يؤكد ذلك، ويؤكد أيضا أن النجم المصري محمد صلاح ليس استثناءً، وإنما من الواضح أن الكرة المصرية لديها الكثير من المواهب».

وأضاف النجم البرازيلي: «المستوى الجيد الذي قدمه الأهلي في الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونخ يدفعنا للإشادة بالكرة المصرية وتقديم التهنئة لهم على التطور الذي تمر به.

وتابع كاكا: «بالميراس فريق جيد وحاول كثيرًا في مباراة نصف النهائي، لكن تيجريس المكسيكي نجح في حسم أموره خلال المباراة».