شكرا لقرائتكم خبر عن في تصنيف أقوى الأندية..الأهلي يتصدر الدول العربية والأفريقية ويتفوق 100 مركز عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف لاقوى أندية العالم صدر في فبراير 2021 من موقع فوتبول داتابيز , تصدر نادي بايرن ميونيخ الترتيب متفوقا ب 2083 نقطة يليه مانشستر سيتي ب 1999 نقطة ثم اتليتكو مدريد 1964 وبعده برشلونة ب 1914 نقطة ليأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس يليه ريال مدريد سادسا واحتل فريق ليفربول المركز التاسع ب 1863 نقطة.
أما على مستوى الأندية العربية والافريقية فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 36 عالمياً وذلك بـ 1731 نقطة يليه نادي الهلال السعودي الذي حل في المركز 64 عالميا ومتصدراً الأندية الأسيوية ثم نادي الترجي في المركز 75 عالمياً والثاني إفريقيا ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 104 عالميا والرابع أسيوياً.
وحل نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 128 عالميا والثالث افريقيا يليه نادي السد القطري الذي حل في المركز 132 عالميا والسابع اسيويا ثم نادي الزمالك في المركز 136 عالميا والرابع افريقيا وبفارق 100 مركز عن الاهلي.
وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم :
|
الترتيب
|
النادي - الدولة
|
النقاط
|
1
|
Bayern München
Germany
|
2083
|
2
|
Manchester City
England
|
1999
|
3
|
Atlético Madrid
Spain
|
1964
|
4
|
Barcelona
Spain
|
1914
|
5
|
Paris Saint-Germain
France
|
1904
|
6
|
Real Madrid
Spain
|
1896
|
7
|
Inter Milan
Italy
|
1893
|
8
|
Juventus
Italy
|
1886
|
9
|
Liverpool FC
England
|
1863
|
10
|
Sevilla
Spain
|
1859
|
11
|
RasenBallsport Leipzig
Germany
|
1841
|
12
|
Manchester United
England
|
1834
|
13
|
FC Porto
Portugal
|
1833
|
14
|
AC Milan
Italy
|
1830
|
15
|
Atalanta
Italy
|
1822
|
16
|
Ajax Amsterdam
Netherlands
|
1818
|
17
|
Lazio
Italy
|
1805
|
18
|
River Plate
Argentina
|
1801
|
19
|
Chelsea FC
England
|
1793
|
20
|
Bayer Leverkusen
Germany
|
1788
|
21
|
Lyon
France
|
1787
|
22
|
Shakhtar Donetsk
Ukraine
|
1782
|
23
|
Borussia Dortmund
Germany
|
1777
|
24
|
Lille
France
|
1771
|
25
|
Eintracht Frankfurt
Germany
|
1771
|
26
|
Villarreal
Spain
|
1768
|
27
|
Roma
Italy
|
1768
|
28
|
Borussia Mönchengladbach
Germany
|
1768
|
29
|
Wolfsburg
Germany
|
1767
|
30
|
Flamengo
Brazil
|
1757
|
31
|
Leicester City
England
|
1754
|
32
|
Internacional
Brazil
|
1749
|
33
|
Slavia Prague
Czech Republic
|
1744
|
34
|
Tottenham Hotspur
England
|
1737
|
35
|
Rangers
Scotland
|
1735
|
36
|
Al Ahly
Egypt
|
1731
|
37
|
Benfica
Portugal
|
1731
|
38
|
Real Sociedad
Spain
|
1728
|
39
|
SSC Napoli
Italy
|
1725
|
40
|
Sporting
Portugal
|
1723
|
41
|
Boca Juniors
Argentina
|
1723
|
42
|
Red Bull Salzburg
Austria
|
1718
|
43
|
Arsenal
England
|
1717
|
44
|
Olympiakos
Greece
|
1716
|
45
|
Palmeiras
Brazil
|
1710
|
46
|
PSV Eindhoven
Netherlands
|
1708
|
47
|
Flora Tallinn
Estonia
|
1708
|
48
|
West Ham United
England
|
1704
|
49
|
Racing Club
Argentina
|
1704
|
50
|
FK Red Star Belgrade
Serbia
|
1703
-
الوضع في مصر
-
اصابات
170,207
-
تعافي
132,698
-
وفيات
9,699