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في تصنيف أقوى الأندية..الأهلي يتصدر الدول العربية والأفريقية ويتفوق 100 مركز عن الزمالك

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف لاقوى أندية العالم صدر في فبراير 2021 من موقع فوتبول داتابيز , تصدر نادي بايرن ميونيخ الترتيب متفوقا ب 2083 نقطة يليه مانشستر سيتي ب 1999 نقطة ثم اتليتكو مدريد 1964 وبعده ب 1914 نقطة ليأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس يليه سادسا واحتل فريق المركز التاسع ب 1863 نقطة.

أما على مستوى الأندية العربية والافريقية فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 36 عالمياً وذلك بـ 1731 نقطة يليه نادي الهلال السعودي الذي حل في المركز 64 عالميا ومتصدراً الأندية الأسيوية ثم نادي الترجي في المركز 75 عالمياً والثاني إفريقيا ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 104 عالميا والرابع أسيوياً.

وحل نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 128 عالميا والثالث افريقيا يليه نادي السد القطري الذي حل في المركز 132 عالميا والسابع اسيويا ثم نادي الزمالك في المركز 136 عالميا والرابع افريقيا وبفارق 100 مركز عن الاهلي.

وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم :

الترتيب

النادي - الدولة

النقاط

1

Bayern München

Germany

2083

2

Manchester City

England

1999

3

Atlético Madrid

Spain

1964

4

Barcelona

Spain

1914

5

Paris Saint-Germain

France

1904

6

Real Madrid

Spain

1896

7

Inter Milan

Italy

1893

8

Juventus

Italy

1886

9

Liverpool FC

England

1863

10

Sevilla

Spain

1859

11

RasenBallsport Leipzig

Germany

1841

12

Manchester United

England

1834

13

FC Porto

Portugal

1833

14

AC Milan

Italy

1830

15

Atalanta

Italy

1822

16

Ajax Amsterdam

Netherlands

1818

17

Lazio

Italy

1805

18

River Plate

Argentina

1801

19

Chelsea FC

England

1793

20

Bayer Leverkusen

Germany

1788

21

Lyon

France

1787

22

Shakhtar Donetsk

Ukraine

1782

23

Borussia Dortmund

Germany

1777

24

Lille

France

1771

25

Eintracht Frankfurt

Germany

1771

26

Villarreal

Spain

1768

27

Roma

Italy

1768

28

Borussia Mönchengladbach

Germany

1768

29

Wolfsburg

Germany

1767

30

Flamengo

Brazil

1757

31

Leicester City

England

1754

32

Internacional

Brazil

1749

33

Slavia Prague

Czech Republic

1744

34

Tottenham Hotspur

England

1737

35

Rangers

Scotland

1735

36

Al Ahly

Egypt

1731

37

Benfica

Portugal

1731

38

Real Sociedad

Spain

1728

39

SSC Napoli

Italy

1725

40

Sporting

Portugal

1723

41

Boca Juniors

Argentina

1723

42

Red Bull Salzburg

Austria

1718

43

Arsenal

England

1717

44

Olympiakos

Greece

1716

45

Palmeiras

Brazil

1710

46

PSV Eindhoven

Netherlands

1708

47

Flora Tallinn

Estonia

1708

48

West Ham United

England

1704

49

Racing Club

Argentina

1704

50

FK Red Star Belgrade

Serbia

1703

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    170,207

  • تعافي

    132,698

  • وفيات

    9,699

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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