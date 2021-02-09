شكرا لقرائتكم خبر عن في تصنيف أقوى الأندية..الأهلي يتصدر الدول العربية والأفريقية ويتفوق 100 مركز عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف لاقوى أندية العالم صدر في فبراير 2021 من موقع فوتبول داتابيز , تصدر نادي بايرن ميونيخ الترتيب متفوقا ب 2083 نقطة يليه مانشستر سيتي ب 1999 نقطة ثم اتليتكو مدريد 1964 وبعده برشلونة ب 1914 نقطة ليأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس يليه ريال مدريد سادسا واحتل فريق ليفربول المركز التاسع ب 1863 نقطة.

أما على مستوى الأندية العربية والافريقية فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 36 عالمياً وذلك بـ 1731 نقطة يليه نادي الهلال السعودي الذي حل في المركز 64 عالميا ومتصدراً الأندية الأسيوية ثم نادي الترجي في المركز 75 عالمياً والثاني إفريقيا ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 104 عالميا والرابع أسيوياً.

وحل نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 128 عالميا والثالث افريقيا يليه نادي السد القطري الذي حل في المركز 132 عالميا والسابع اسيويا ثم نادي الزمالك في المركز 136 عالميا والرابع افريقيا وبفارق 100 مركز عن الاهلي.

وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم :

الترتيب النادي - الدولة

النقاط 1 Bayern München Germany 2083 2 Manchester City England 1999 3 Atlético Madrid Spain 1964 4 Barcelona Spain 1914 5 Paris Saint-Germain France 1904 6 Real Madrid Spain 1896 7 Inter Milan Italy 1893 8 Juventus Italy 1886 9 Liverpool FC England 1863 10 Sevilla Spain 1859 11 RasenBallsport Leipzig Germany 1841 12 Manchester United England 1834 13 FC Porto Portugal 1833 14 AC Milan Italy 1830 15 Atalanta Italy 1822 16 Ajax Amsterdam Netherlands 1818 17 Lazio Italy 1805 18 River Plate Argentina 1801 19 Chelsea FC England 1793 20 Bayer Leverkusen Germany 1788 21 Lyon France 1787 22 Shakhtar Donetsk Ukraine 1782 23 Borussia Dortmund Germany 1777 24 Lille France 1771 25 Eintracht Frankfurt Germany 1771 26 Villarreal Spain 1768 27 Roma Italy 1768 28 Borussia Mönchengladbach Germany 1768 29 Wolfsburg Germany 1767 30 Flamengo Brazil 1757 31 Leicester City England 1754 32 Internacional Brazil 1749 33 Slavia Prague Czech Republic 1744 34 Tottenham Hotspur England 1737 35 Rangers Scotland 1735 36 Al Ahly Egypt 1731 37 Benfica Portugal 1731 38 Real Sociedad Spain 1728 39 SSC Napoli Italy 1725 40 Sporting Portugal 1723 41 Boca Juniors Argentina 1723 42 Red Bull Salzburg Austria 1718 43 Arsenal England 1717 44 Olympiakos Greece 1716 45 Palmeiras Brazil 1710 46 PSV Eindhoven Netherlands 1708 47 Flora Tallinn Estonia 1708 48 West Ham United England 1704 49 Racing Club Argentina 1704 50 FK Red Star Belgrade Serbia 1703