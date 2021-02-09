شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: موسيماني أخطأ وليس له بصمة مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عمارة، ظهير أيسر الأهلي الأسبق، عن حزنه الشديد لخسارة الفريق الأحمر 2-0 أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال عمارة في تصريحات تليفزيونية: «بايرن لم يكن في حالته المعهودة وعانى بشكل واضح من الإرهاق، وبعيدا عن ليفاندوفسكي الذي يعد نجم اللقاء، بايرن كان بعيدا عن مستواه، الأهلي أضاع فرصة ذهبية للفوز على بايرن ميونخ، لكننا لم نقدم العرض المطلوب، موسيماني أخطأ في اختيار تشكيلته ولم يلعب برأس حربة صريح، ولا أعلم لماذا لم يدفع بمحمد شريف أساسيا، وكذلك هناك علامة استفهام على رحيل أحمد ريان لسيراميكا».

وأكد أن التونسي على معلول يظهر بقوة في الدوري المصري ويحرز أهدافا، لكن إصابته في لقاء بايرن تبدو كلغز غير مفهوم بالنسبة له، وأضاف: «معلول أصيب في العضلة الخلفية، وسيغيب أسبوعين على الأقل، فكيف يتم تجهيزه للقاء بالميراس بعد غد الخميس؟ هل كان معلول مصابا بالفعل أم هناك شىء آخر؟».

ووصف عمارة مدرب الأهلي بيتسو موسيماني بـ«الضعيف فنيا»، مؤكدا أنه بلا بصمة، بعيدا عن تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا الذي أكمل به عمل السويسري رينيه فايلر، حسب قوله.

وأكد: «موسيماني ليس مقنعا لجماهير الأهلي كما أن تصريحاته قبل اللقاء كانت غريبة بعدما قال إنه سيواجه بايرن الذي فاز على برشلونة 8-2، على موسيماني أن يدرك أنه يقود الأهلي بطل مصر وأفريقيا والعرب وهذه التصريحات العشوائية أفقدت اللاعبين الثقة».