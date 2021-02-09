شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشترط الفوز علي الاتحاد للإفراج عن المستحقات المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، من أجل الإفراج عن مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وجمد مجلس الإدارة، مستحقات اللاعبين، بسبب استمرار نزيف النقاط، وآخرها خسارة ثلاث نقاط جديدة، من فريق سموحة في الجولة الأخيرة، للدوري.

ويلتقي الإسماعيلي، مع الاتحاد «الجمعة» في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة للدوري.