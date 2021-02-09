شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع على هامش مران اليوم، وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.

بذلك يغلق مسئولو نادي الزمالك الستار على ملف مستحقات لاعبي كرة القدم، والذى كان الشغل الشاغل للنادي خلال الفترة الماضية، كما سيتم صرف مستحقات لاعبي الألعاب الأخرى مثل كرة اليد والسلة والطائرة خلال الفترة القادمة.

ووعد مسئولو نادي الزمالك، اللاعبين بصرف المستحقات عقب مباراة الاتحاد السكندري، الأخيرة بالدوري والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة.

قيمة صفقة مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف جالاتا سراي التركي تعتبر كلمة السر فى صرف مستحقات لاعبي الفريق، خلال الساعات المقبلة، بعدما تسلم النادى 2 مليون دولار، ما يعادل 30 مليون جنيه مصرى، من النادى التركى نظير استعارة مصطفى محمد لمدة موسم ونصف الموسم، بداية من انتقالات شهر يناير الماضى.

وحاولت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، حل أزمة مستحقات اللاعبين في أسرع وقت خلال الساعات الماضية، وظهر اتجاه بمنح لاعبو الفريق شيكات مستحقة الدفع، بالمستحقات المتأخرة والتي كان مقرر صرفها مطلع الأسبوع الحالي.