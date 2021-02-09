شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم عبد الله يجتمع بفتوح وبن شرقي وجنش قبل تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ابراهيم عبد الله عضو اللجنو التنفيذية بنادي الزمالك اجتماعات سريعة مع بعض لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم ، حيث اجتمع عضو اللجنة مع جنش وعبد الله جمعة معا قبل ان يعقد اجتماعا مع اشرف بن شرقي واخيرا اجتمع مع أحمد فتوح ، وتحدث اللاعبون مع عضو اللجنة في بعض الأمور المالية وبعض الطلبات الخاصة بهم.

فيما أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مولودية الجزائر الجزائري فريق قوي ومواجهته في بداية المشوار الإفريقي لن تكون سهلة.

وأوضح أشرف قاسم أن الزمالك يخوض كل مبارياته بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتخطي المولودية سيكون بمثابة دفعة قوية للاعبين في بداية المشوار الإفريقي.

وقال قاسم إن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استعد جيدا للقاء بطل الجزائر وقام بمتابعته في الفترة الأخيرة، وحدد نقاط القوة والضعف، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الجمعة المقبل.

من ناحية اخري خضع أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويخضع أيمن حفني في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.