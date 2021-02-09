شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للزمالك.. تفاصيل رحلة مولودية الجزائر بالقاهرة منذ الوصول وحتى المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل إلى القاهرة في الثامنة والربع مساء غدا الأربعاء، بعثة فريق مولودية الجزائر، استعدادا لمواجهة الزمالك، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بإستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء.

تصل بعثة بطل الجزائر إلى القاهرة في الثامنة والربع مساء الغد، ثم تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وتتجه لمقر الإقامة في أحد فنادق القاهرة الكبرى بجوار استاد الكلية الحربية.

وعاش فريق مولودية الجزائر أجواء صعبة في الأيام الماضية، بسبب تراجع النتائج مما ترتب عليه إجراء تعديل في الجهاز الفني للفريق الكروي، قبل أيام قليلة من ملاقاة الزمالك بدور المجموعات الأفريقي.

ويخوض الفريق الجزائري مرانه الأساسي والوحيد في القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، بإستاد القاهرة، وهو نفس توقيت إقامة المباراة، وذلك وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تقضي بخوض الفريق الضيف مرانه الرئيسي على ملعب اللقاء قبل إقامته بـ 24 ساعة.

وبعد خوض مولودية الجزائر مباراة الزمالك مساء الجمعة، يتجه الفريق إلى فندق الإقامة للمبيت هناك، استعدادا لمغادرة القاهرة، ظهر يوم السبت المقبل، في رحلة العودة إلى الجزائر وذلك وفقا للبرنامج الذى تم إرساله لمسئولي الزمالك لتجهيز كافة إجراءات استقبال البعثة الجزائرية.

ويعكف الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو على دراسة فريق مولودية الجزائر عبر مقاطع الفيديو التي حصل عليها من الجهاز الإداري لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس.

ويستعيد الزمالك جهود بعض لاعبيه في مباراة مولودية الجزائر والذين غابوا عن آخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك أمام المولودية عقب الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لإراحته.