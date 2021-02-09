شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنيف تشير الى الخليج 365 فى انجازات بطولة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعاد الموقع الرسمي لجامعة جنيف للإدارة الرياضية ، نشر الخبر الذى نشره موقع الخليج 365 عن مكاسب بطولة العالم لكرة اليد ، التي استضافتها مصر في الفترة من 13 ال31 يناير الماضى ، بمشاركة 31 دولة .



مقال الجامعة

واشادت الجامعة بتنظيم مصر لبطولة كاس العالم لكرة اليد ومشاركة الشباب في التنظيم بافكارهم البناءة مثل توثيق البطولة بتوقيع اللاعبين علي وثيقة شكر للدولة المصرية علي حسن التنظيم وكذلك عمل فيديوهات للدول المشاركة في البطولة خلال زيارتهم لاهرامات الجيزة واشادت الجامعة بأحد طلابها وهوسيف الشيشتاوي من خلال مشاركته في هذا الحدث العالمي ، منح خلال اقتراح اللوحة الجدارية .



جامعة جنيف

وجاء في ما نشرته الجامعة :"حصل طالب الإدارة الرياضية لدينا ، سيف الششتاوي ، على تجربة استثنائية وتواصل معنا مؤخرًا لمشاركة قصته ومقال يبرز نفسه ، وكيف نظم البطولة وأيضًا كيف أبقى الفرق مستمتعة ومتعة في الجريدة المصرية الشهيرة الخليج 365:



أليوم السابع

وكان الخليج 365 قد نشر بتاريخ 29 يناير موضوعا بالفيديو عن اهم مكاسب مصر من بطولة العالم تحت عنوان " لوحة جدارية ووفيديو ترويجى أبرز مكاسب الفراعنة من تنظيم مونديال اليد.. فيديو " وهو ما أعادت الجامعة نشره .

وحقق منتخب اليد المركز السابع فى منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى ترتيب منتخبات مونديال اليد بالبطولة التى توج بها منتخب الدنمارك