شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة لحاق السعيد وصبحى ببعثة بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب الإيفوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من الصعب لحاق عبد الله السعيد ورمضان صبحى لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، ببعثة الفريق المتوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان من أجل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى لبيراميدز إن عبد الله السعيد مازال يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، ومعاناة رمضان صبحى من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، لافتًا إلى إن الجهاز الطبى يبذل قصارى جهده من أجل العمل على لحاق الثنائى ببعثة الفريق إلا إن الأمر يكاد يكون صعبًا.

ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف جميع المصابين من السفر مع البعثة، لاسيما وإن أروابارينا المدير الفنى كان منح اللاعبون راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.