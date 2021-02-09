شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة لحاق السعيد وصبحى ببعثة بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب الإيفوارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبح من الصعب لحاق عبد الله السعيد ورمضان صبحى لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، ببعثة الفريق المتوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان من أجل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.
وكشف مصدر بالجهاز الفنى لبيراميدز إن عبد الله السعيد مازال يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، ومعاناة رمضان صبحى من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، لافتًا إلى إن الجهاز الطبى يبذل قصارى جهده من أجل العمل على لحاق الثنائى ببعثة الفريق إلا إن الأمر يكاد يكون صعبًا.
ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف جميع المصابين من السفر مع البعثة، لاسيما وإن أروابارينا المدير الفنى كان منح اللاعبون راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.
وخاض اليوم، الثلاثاء، لاعبو بيراميدز تدريبات بدنية فى صالة الجيم، من أجل رفع معدل اللياقة قبل أن يخوض الفريق تدريبه الفنى غدًا الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.
واتفق الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مع إدارة بيراميدز على أن تغادر بعثة الفريق القاهرة فى الواحدة ظهر الخميس المقبل، متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية على متن طائرة خاصة، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية.