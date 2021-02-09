شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 4.5 مليون جنيه للحكام و إرسالها للمناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه تم صرف جميع مستحقات الحكام المتأخرة حتي شهر يناير الماضي ، لمختلف الأقسام وهي الدرجة الأولي و الثانية و الثالثة و الرابعة ، والتي تصل إلى 4.5 مليون جنيه متأخرات.

أكد مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام إلي المناطق من أجل صرفها للحكام منذ عدة أيام ، وبالتالي لا يوجد أي متأخرات للحكام بعد صرف جميع مستحقاتهم حتى شهر يناير المنقضي.

في سياق متصل ، عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا منذ أيام برؤساء لجان الحكام الفرعية بمناطق الجمهورية بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية وأعضائها محمد فاروق وائل الصباغ.

تناول الاجتماع أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة وتذليل أي عقبات تواجه اللجان الفرعية من أجل ضمان آداء تحكيمي أفضل.

في سياق مغاير، كشف الحكم الدولي السابق جمال الغندور حقيقة تخوف بعض الحكام ورؤساء لجنة الحكام من الأهلي والزمالك وبالتالي مجاملتهما في العديد من القرارات خلال المباريات، قائلا، "لا يوجد تخوف بالمعني المعروف، الحكام لا يخشون أحداً، وأتحدث عن نفسي لا أنظر فى إدارتي للمباريات خلال عملى كحكم للون القميص ونفس الأمر خلال تواجدي في رئاسة اللجنة.

وأضاف جمال الغندور خلال ندوته باليوم السابع، "هناك من يخشي من الهجوم الحاد ويتعرض لضغوظ وانتقادات وبالتالي يتأثر بالقرارات لصالح نادي معين ولكن هذا لم يحدث معي.