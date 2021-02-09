شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة الجونة و كيما أسوان 24 ساعة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم موعد إقامة مباراة الجونة وكيما أسوان بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الثانية والنصف من عصر السبت 13 فبراير الجاري، وذلك بدلا من إقامتها يوم 14من نفس الشهر بملعب السلام.

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر، بسبب ضيف الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.

وأوضح الزمالك فى طلبه لاتحاد الكرة بتأجيل المباراة أنه سيواجه صعوبة بالغة في خوض مباراة الكأس أمام حرس الحدود يوم 20، ثم السفر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية بدورى المجموعات من البطولة الإفريقية يوم 23، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد وهو نفس موعد مباراة الأهلى فى دورى المجموعات الافريقى.

وأرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، تمهيدا لتوقيع كشف المنشطات على اللاعبين بشكل عشوائى، حيث سيحضر وفد من المنظمة فى المباريات ويختار لاعب أو اثنين من كل فريق للخضوع لكشف المنشطات عقب المباريات.

وأرسلت اللجنة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، كما تم إخطار الأندية بشروط مباريات كأس مصر فى دور الـ32.

ووفقا للخطابات فى حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور التالى.

كما تضمنت الخطابات أن النادى المذكور أولا فى جدول المباريات يلعب بزيه الأصلى، والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا للزى الأصلى، والنادى المذكور أولا مسئول عن كرات المباراة أيضا.

وذكرت الخطابات أيضا تكليف المناطق بالنواحى التنظيمية للمباريات من حيث سيارات الاسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين.