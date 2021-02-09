شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا: جمعنا الفريق في فترة قصيرة قبل الدوري وراضى عن النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان،المدير الفني لسيراميكا، أنه راضي بشكل تام عن أداء فريقه في مسابقة الدوري العام، وقال شعبان في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: المقاصة فريق محترم ولديهم جهاز فني على أعلى مستوى، واللقاء كان قوي جداً، وهدفنا في النادي كبيرة، وهذا واضح قبل بداية الموسم ووعدنا بتقديم كرة جيدة، والفترة بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت قصيرة جداً، ورغم ذلك جمعنا الفريق غير أن التجانس كان يحتاج إلى وقت، والأداء الذى نقدمه خلال تلك الفترة يؤكد على إخلاص جميع عناصر المنظومة.

أضاف: هذه ليست أول مرة أتواجد فيها في الدوري العام كنت متواجد من قبل ولكن في منصب الرجل الثاني أو الثالث، وتعاملت مع أغلب اللاعبين، والناس مستغربة أنه لا توجد رهبة في التعامل مع النجوم، ولكني أعمل في التدريب منذ 21 سنة، ولذلك الأمر لم يكن صعب في التعامل.

واختتم: نأمل في تحسين النتائج في الفترة المقبلة والتواجد في مركز أفضل، راضي جداً عن اختيارتنا والعمل بشكل عام، كنت متوقع نتائج أفضل خاصة أننا كنا الأفضل في أغلب اللقاءات، اللياقة البدنية اكتملت لدى العديد من العناصر بالتدريج وأعتقد أن الأمور ستتحسن.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة ، سر طرد حمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة فى لقاء سيراميكا أمس بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز، و قال المصدر، إن الحكم الرابع أخطر سعيد حمزة حكم الساحة أن حمد ابراهيم قال عنه بالحرف الواحد: "حكم مقرف" وهو ما دفع سعيد حمزة لاشهار الكارت الأحمر لمدرب المقاصة فى اللقاء.

وتعادل سيراميكا ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز للمقاصة باسم مرسى، وتعادل لسيراميكا شريف دابو من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 16 نقطة فى المركز السابع بجدول المسابقة، بينما رفع أبناء الفيوم رصيدهم للنقطة 14 في المركز العاشر.