شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضاعف غرامة الظهور التليفزيوني .. تعرف على قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة بنادي الزمالك، مضاعفة غرامة الظهور التليفزيونى تجاه أي لاعب بعدما شهدت الفترة الماضية ظهور بعض اللاعبين في البرامج التليفزيونية بدون الحصول على أذن.

وتنص لائحة نادي الزمالك على توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال ظهور أي لاعب في برنامج تليفزيوني دون الحصول على أذن مسبق من مسئولي النادي.

وقرر جهاز الكرة بالزمالك تطبيق اللائحة على اللاعبين الذين ظهروا في برامج تليفزيونية مؤخرا، والتي تنص على خصم 100 ألف جنيه لأى لاعب يظهر في التليفزيون بدون أذن وسيتم مضاعفة العقوبة لتصبح 200 ألف جنيه حال تكرار الأمر.

وحذر جهاز الكرة بنادي الزمالك، كافة اللاعبين من الظهور في البرامج التليفزيونية بدون أذن منه وكذلك أذن من اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للإيقاف وأشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده أفريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لإراحته .

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.