شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفني ومؤتمر مباراة الأهلي وبالميراس فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التاسعة صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة موعدا لعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي و بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة والاتفاق علي زي الفريقين والأجهزة الفنية بالإضافة إلي مراجعة التعليمات الطبية و التسويقية الخاصة بالمباراة.

يذكر ان الأهلي يلتقي بالميراس في الخامسة من مساء بعد ، الخميس، بتقويت القاهرة علي ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

عل صعيد متصل ، يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرا بتوقيت الدوحة عبر الفيديو كونفرانس للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد علي استفسارات الإعلام بشأن المباراة.

يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا للمباراة بعد أن منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء.

على صعيد متصل ، أجرى حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الاهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء داخل مقر إقامة الفريق والتزما بالتواجد كلا في غرفته وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلي.

وقال الاهلي في خبر رسمي عبر موقعه الألكتتروني : تلقت بعثة الأهلي من اللجنة المنظمة للمونديال طلب باخضاع الثنائي كهربا والشحات لمسحة طبية بعد أن توجهها بشكل عفوي أمس لمصافحة الجماهير في المدرجات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتظهر نتيجة الثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تسيطر حالة من الطمأنينة علي بعثة النادي في مقر إقامتها حول هذا الأمر خاصة وأن جميع الجماهير المتواجدة في ملعب احمد بن علي أمس والتي حضرت اللقاء أجرت مسحة طبية كشرط أساسي لحضَو المباراة ومن ثم تسير الأمور بشكل طيب للغاية وسط التزام شديد من جانب بعثة نادي القرن بالاجراءات الاحترازية والوقائية وتعليمات اللجنة المنظمة للمونديال.

يذكر ان اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ابدت ملاحظة أيضا أمس علي تأخر نادي بايرن ميونخ في البقاء بالملعب عقب إجراء لاعبيه عمليات الإحماء قبل المباراة وايضا تأخر مغادرتهم الاستاد عقب انتهاء اللقاء.