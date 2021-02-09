بيراميدز يعود للتدريبات بعد راحة 48 ساعة استعدادًا لراسينج كلوب.. صور

القاهرة - سامية سيد - عاد اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته الجماعية، بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة حصلوا عليها عقب الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر، ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف المصابين من السفر مع البعثة، لاسيما وإن أروابارينا كان منح اللاعبون راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وخاض لاعبو بيراميدز تدريبات بدنية فى صالة الجيم، من أجل رفع معدل اللياقة قبل أن يخوض الفريق تدريبه الفنى غدًا الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

واتفق الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مع إدارة بيراميدز على أن تغادر بعثة الفريق الكروى الأول القاهرة فى الواحدة ظهر الخميس المقبل، متوجهة إلى العاصمة الإيفوارية على متن طائرة خاصة، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية.