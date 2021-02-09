شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صادق وعادل وبابل لتدريبات الإسماعيلي استعدادا لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس القادم في إطار الجولة الحادية عشر من مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وكان لاعبو الفريق قد حصلو على راحة سلبية أمس.، المران بدأ بالجري الخفيف حول الملعب، قبل أن يشمل على تدريبات بدنية، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبي الفريق ، و شهد المران انتظام ثلاثي الفريق محمد عادل ومحمد صادق وأرى بابل بالتدريبات الجماعية.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف.

وشهد الاسماعيلى خلال الساعات الماضية اعتذار محمد الشامى لاعب الفريق عما بدر منه من تصريحات لأحد البرامج الرياضية مؤخرا .

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية على كيفية التعامل مع الكرات العرضية إضافة للانفرادات مع تدريبات آخرى لقياس رد فعل حراس المرمى وذلك تحت إشراف أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى.

واختتم المران بتقسيمة “تراى ماتش” للوقوف على مدى استيعاب الجمل الفنية والخططية المطبقة