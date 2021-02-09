شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى بن شرقى من آلام الضلوع وجمعة يشارك فى جزء من مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من تدريبات الكرة، بالمران الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تعافى بن شرقي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في الضلوع، والتي تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

كما شارك عبد الله جمعة في جزء من المران الجماعي، لاسيما وإن اللاعب يعاني من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخليفة، تعرض له في لقاء الاتحاد السكندري الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعيد الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للايقاف واشرف بن شرقي واحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده افريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لاراحته.