7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك،اتحاد الكرة عن تجميد رواتب منتخب الشباب: هنخصم منها عقوبات لجنة الانضباط .
شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك
باتت أيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك معدودة داخل النادي، بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع إدارة الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، حيث رفض ساسى العرض المقدم من إدارة الزمالك وتمسك بشروطه الخاصة والتي كانت عقبة امام إدارة النادي لاتمام التجديد رسميا.
أقام هاني زاده عضو مجلس إداره نادي الزمالك السابق، منذ قليل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطلب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
اتحاد الكرة عن تجميد رواتب منتخب الشباب: هنخصم منها عقوبات لجنة الانضباط
كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن قرار تجميد رواتب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب السابق بقيادة ربيع ياسين، يأتى تحسبا لتوقيع غرامات مالية على أعضاء الجهاز من قبل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى، وبالتالى يتم خصمها من رواتب الجهاز قبل الإفراج عنها.
الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية
تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس.
استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.