7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك،اتحاد الكرة عن تجميد رواتب منتخب الشباب: هنخصم منها عقوبات لجنة الانضباط .

شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك

باتت أيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك معدودة داخل النادي، بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع إدارة الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، حيث رفض ساسى العرض المقدم من إدارة الزمالك وتمسك بشروطه الخاصة والتي كانت عقبة امام إدارة النادي لاتمام التجديد رسميا.