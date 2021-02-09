شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إبراهيم نور الدين ينقذ التوأم من عقوبات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوضح مصدر مسؤول باتحاد الكرة، ما تضمنه تقرير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصرى، وكشف المصدر عن أن تقرير نور الدين لم يتضمن أى شيء يدين التوأم حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأخضر.

وقال المصدر أن تقرير نور الدين تضمن أنه أشهر البطاقة الصفراء لمدحت عبد الهادي مدرب الزمالك للاعتراض، بجانب طرد رزاق سيسيه لاعب الاتحاد نظرا لتدخل عنيف على طارق حامد موضحا أن سيسيه سيتم إيقافه مباراة واحدة فقط.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ويوسف أوباما، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الدورى المصرى الممتاز.