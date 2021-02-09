شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إبراهيم نور الدين ينقذ التوأم من عقوبات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال المصدر أن تقرير نور الدين تضمن أنه أشهر البطاقة الصفراء لمدحت عبد الهادي مدرب الزمالك للاعتراض، بجانب طرد رزاق سيسيه لاعب الاتحاد نظرا لتدخل عنيف على طارق حامد موضحا أن سيسيه سيتم إيقافه مباراة واحدة فقط.
واستقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمحدد لها يوم 20 فبراير الجارى على ستاد بتروسبورت وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا.
وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، بسبب ضيف الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.
وأوضح الزمالك فى طلبه لاتحاد الكرة بتأجيل المباراة أنه سيواجه صعوبة بالغة في خوض مباراة الكأس أمام حرس الحدود يوم 20، ثم السفر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية بدورى المجموعات من البطولة الإفريقية يوم 23، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد وهو نفس موعد مباراة الأهلى فى دورى المجموعات الافريقى.