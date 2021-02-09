شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لأيمن حفني بالزمالك ..وعبد الشافى يجتمع مع عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويخضع أيمن حفني في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.

وفى اطار مختلف عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول، على هامش المران الجماعي. وتحدث عبد الحليم علي مع عبد الشافي على أهمية دوره داخل الفريق، وأنه دوره ليس فنيا فقط داخل الملعب، بل أيضا له دور كبير خارج الملعب باعتباره أحد كباتن الفريق. وأدى عبد الشافي عقب الجلسة، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الركبة وغادر المران عقب الانتهاء من برنامج التأهيل .

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري ابطال أفريقيا ، حيث يسعى الزمالك لحسم الفوز في المباراة التي ستقام علي استاد القاهرة للمنافسة علي التأهل إلى دور الـ 8 في البطولة.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للايقاف واشرف بن شرقي واحمد فتوح للإصابة ، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده افريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لاراحته.