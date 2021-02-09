شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يكشف خضوع الشحات وكهربا لمسحة طبية في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الاهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء داخل مقر إقامة الفريق والتزما بالتواجد كلا في غرفته وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلي.

وقال الاهلي في خبر رسمي عبر موقعه الألكتتروني : تلقت بعثة الأهلي من اللجنة المنظمة للمونديال طلب باخضاع الثنائي كهربا والشحات لمسحة طبية بعد أن توجهها بشكل عفوي أمس لمصافحة الجماهير في المدرجات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتظهر نتيجة الثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تسيطر حالة من الطمأنينة علي بعثة النادي في مقر إقامتها حول هذا الأمر خاصة وأن جميع الجماهير المتواجدة في ملعب احمد بن علي أمس والتي حضرت اللقاء أجرت مسحة طبية كشرط أساسي لحضَو المباراة ومن ثم تسير الأمور بشكل طيب للغاية وسط التزام شديد من جانب بعثة نادي القرن بالاجراءات الاحترازية والوقائية وتعليمات اللجنة المنظمة للمونديال.

يذكر ان اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ابدت ملاحظة أيضا أمس علي تأخر نادي بايرن ميونخ في البقاء بالملعب عقب إجراء لاعبيه عمليات الإحماء قبل المباراة وايضا تأخر مغادرتهم الاستاد عقب انتهاء اللقاء.