شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي يعتذر لجمهور الإسماعيلي.. وعبد الرحمن مجدى يكشف موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد الشامى لاعب الإسماعيلي عن التصريحات التى صدرت من خلاله عبر احدى البرامج الرياضية وذلك في تصريحات خاصة، وأوضح مهاجم الفريق انه لم يكن يقصد أي إساءة للنادي وجماهيره على الاطلاق، وأشار أنه كان يجيب عن أمور ماضية عندما كان لاعب فى نادى الزمالك وليس الآن .

وتابع أن محافظة الاسماعيلية وكل جماهير النادى غالية على قلبه ، الأمر الذى دفعه الى تغيير اقامته داخل المحافظة .

من جانبه فقد وجه عبد الرحمن مجدى لاعب فريقنا في تصريحات خاصه لقناة النادي علي اليوتيوب الشكر لجماهير النادى علي دعمهم له طول الفترة الماضية ، مشيرا الى انضمامه للتدرييات الجماعية بداية من الاسبوع القادم .

وقال ان النادي الإسماعيلي له خير كبير عليه وعلي الكثير من اللاعبين ، وهذا أمر حقيقى لايستطيع احد انكاره وشرف لاى لاعب يرتدى قميص النادى .

وتابع ان مسابقة الدورى مازالت طويلة ، وتحقيق الانتصار فى مواجهتين متتاليتين سيغير ترتيب الفريق فى جدول المسابقة ، فقط علينا التركيز ونبذل أقصى مافى وسعنا .

وعن تصريحات محمد الشامي فى احدى القنوات الفضائية ، فطالب الجماهير بقبول اعتذار اللاعب ، وخاصة انه يتحدث دون قصد او تعمد ويتحدث بشكل عفوى وهذه هى شخصية اللاعب .

واختتم بانه تلقى العديد من عروض الاحتراف داخل وخارج مصر ، ولكنه اصر على الاستمرار داخل القلعة الصفراء لتحقيق شئ ايجابى يليق بقيمة واسم هذا النادى العريق.