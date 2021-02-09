شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. خليفة أبو بكر حارس الدحيل أطول لاعب بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الدحيل القطرى فى مونديال الأندية المقام حاليا فى العاصمة القطرية الدوحة، مفارقة غريبة حيث ضمت القائمة أصغر لاعب بالبطولة، كما تضم أطول وأقصر لاعبين في البطولة أيضاً.

اللاعب مبارك شنان يعتبر أصغر لاعب في البطولة بين لاعبي الأندية الستة المشاركة حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 2004، ولم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

قائمة الدحيل القطرى ضمت فى نفس الوقت أطول لاعب في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية وهو الحارس خليفة أبو بكر حيث يبلغ طوله 203 سم، وفى الوقت نفسه فان قائمة الدحيل تضم أقصر لاعب بالبطولة وهو عاصم مادبو لاعب منتخب قطر الذي يبلغ طوله 162 سم .



الحارس خليفة أبوبكر

وحقق الدحيل القطري المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية إثر تغلبه الصعب على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب استاد "أحمد بن علي" في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة المقامة حالياً في قطر بمشاركة النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية والإفريقية في الحدث العالمي.

سجل أهداف المباراة كل من إيدميلسون جونيور (21)، ومحمود مونتاري (66) والمعز علي (82) لفريق الدحيل، بينما أحرز هدف أولسان اللاعب يون بيت جارام (63).