الأهلي يكشف موقف الشحات وكهربا بعد "طلب العزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي أن حسين الشحات ومحمود كهربا، لاعبي الفريق، أجريا مسحة طبية اليوم الثلاثاء، داخل مقر إقامة الفريق، والتزما بالوجود كل في غرفته، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة الأهلي.

وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن بعثة الفريق تلقت طلبا من اللجنة المنظمة للمونديال بإخضاع الثنائي كهربا والشحات لمسحة طبية، بعد أن توجها بشكل عفوي أمس الإثنين لمصافحة الجماهير في المدرجات، عقب انتهاء مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف النادي أن نتيجة مسحة الثنائي ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أنه تسيطر حالة من الطمأنينة على بعثة النادي في مقر إقامتها حول هذا الأمر، خاصة أن جميع الجماهير الموجودة في ملعب أحمد بن علي التي حضرت اللقاء أجرت مسحة طبية كشرط أساسي لحضور المباراة.

وأتم الأهلي قائلا: "تسير الأمور بشكل طيب للغاية، وسط التزام شديد من جانب بعثة الأهلي بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتعليمات اللجنة المنظمة للمونديال".

وكان الأهلي خسر بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم الأندية، وسط حضور محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية في المدرجات.

يُذكر أن الأهلي ٍيواجه بالميراس البرازيلي مساء الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.