لاعب برشلونة السابق: الأهلي أثبت أن صلاح ليس "استثناء" للقاعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد خافيير ماسكيرانو، لاعب منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني الأسبق، أن ما شاهده من مستوى للأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يؤكد أن ما فعله محمد صلاح لاعب ليفربول ليس "استثناء" للقاعدة في مصر.

وخسر الأهلي مؤخراً من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا 2-0 في نصف النهائي، ويستعد لملاقاة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس.

وقال ماسكيرانو في تصريحات بمرتمر صحفي أقيم بالدوحة "بالنسبة لي، كنت منبهراً بالأداء الذي قدمه الأهلي أمام بايرن ميونيخ، كانوا يواجهون خصماً عملاقاً، لكن الأهلي أيضاً لعب بمستوى جيد".

وتابع "الأهلي كافح حتى صافرة النهاية، لقد تركوا انطباعاً جيداً عن كيفية تطور كرة القدم في مصر".

واختتم "محمد صلاح أخذ كرة القدم المصرية الى مستوى أخر بكل تأكيد، لكن الأهلي بما قدمه من أداء ومستوى في المونديال، يؤكد أن صلاح ليس هو الاستثناء للقاعدة هناك".

ويلعب الأهلي للمرة السادسة في منافسات كأس العالم للأندية ممثلاً القارة الأفريقية.