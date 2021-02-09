دينيلسون: بالميراس مهدد بالخسارة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد البرازيلي دينيلسون لاعب منتخب السامبا السابق، أن مواجهة نادي بالميراس ضد الأهلي ستكون صعبة خاصة بعد ما أظهره الفريق المصري من شخصية خلال لقاء بايرن ميونخ الألماني.

وأشار دينيلسون في تصريحات لقناة تي في باند، إلى أن بالميراس يواجه خطر الخسارة أمام الأهلي إذا تكرر نفس الأداء الذي قدمه ممثل أمريكا الجنوبية في لقاءه الماضي ضد تيجريس أونال المكسيكي.

وقال الدولي البرازيلي السابق: "المباراة ضد الأهلي ستكون صعبة، عندما لعبوا أمام بايرن أظهروا أن لديهم شخصية، أظن أن مواجهتهم ضد بالميراس ستكون مشوقة".

وأكمل: "إذا لعب بالميراس بنفس الشكل الذي ظهر به ضد تيجريس فإن الوضع سيكون خطيرًا ومن الوارد أن يخسر أمام الأهلي".

واختتم: "الجماهير تعلم أن بالميراس لا يلعب بشكل جيد، ولكن اللاعبون عليهم الإجابة على ذلك سريعًا لأنهم سيخوضون نهائي كأس البرازيل قريبًا".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بالميراس في الخامسة من مساء الخميس القادم، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية.