بالفيديو.. كيف ظهر بالميراس في مونديال الأندية قبل مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تترقب جماهير الأهلي المباراة التي ستجمع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سيسعى المارد الأحمر إلى تكرار إنجاز 2006 حين حصد الميدالية البرونزية.

ويلتقي الأهلي بالميراس يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد المدينة التعليمية، بعدما خسر بطل أفريقيا من بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي أمس الاثنين، حيث تفوق الفريق البافاري بثنائية؛ ليبلغ النهائي.

أما بالميراس بطل أمريكا الجنوبية فخسر أمام تيجريس أونال المكسيكي، الذي فجر مفاجأة كبرى بالتأهل للمباراة النهائية عقب فوزه بهدف على الفريق البرازيلي بهدف الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك يوم الأحد.

وسجل بالميراس ظهوره الأول في مونديال الأندية ممثلا لقارة أمريكا الجنوبية عقب فوزه في نهاية شهر يناير الماضي ببطولة "كوبا ليبرتادوريس".

وخاض بالميراس مواجهة تيجريس في نصف نهائي مونديال الأندية بنفس التشكيل الذي لعب به المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس، حيث فاز باللقب بعد إسقاط مواطنه سانتوس في ستاد "ماراكانا" بهدف قاتل.

وتكون التشكيل الأساسي لفريق بالميراس من: ويفيرتون، ماركوس روتشا، جوستافو جوميز، لوان، ماتياس فينيا، دانيلو، جابرييل مينينو، زي رافائيل، رفائيل فييجا، روني، لويز أدريانو.

وفرض تيجريس نفسه الطرف الأفضل في المباراة أمام بالميراس، حيث كان الأكثر إيجابية على المرمى وخلق لاعبوه أكثر من فرصة لهز الشباك.

فيما قدم بالميراس أداء باهتا للغاية؛ لينال خسارة مستحقة هي الأولى لفريق برازيلي في البطولة أمام أحد الأندية المكسيكية.

ويحتل فريق بالميراس المركز السابع في الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق 13 نقطة عن إنترناسيونال متصدر الترتيب، بعد الفوز في 14 مباراة مقابل التعادل 11 مرة والخسارة في 8 مواجهات.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية تحليلًا رقميًا لمباراة بالميراس وتيجريس:

الاستحواذ

كانت السيطرة على الكرة متكافئة بين الفريقين، وسط تفوق طفيف للغاية لفريق تيجريس الذي استحوذ على الكرة خلال المباراة بنسبة 51%، مقابل 49% لفريق بالميراس.

فرص ضائعة

أهدر تيجريس عدة فرص في المباراة، حيث حاول على المرمى 8 مرات، بينها 4 بين القائمين والعارضة، وسجل هدفه الوحيد من ركلة جزاء.

على الجهة الأخرى، سدَّد بالميراس 7 كرات، بينها تصويبة وحيدة على المرمى.

وجاءت تسديدات بالميراس خلال المباراة بواقع (2 من داخل منطقة الجزاء و5 من خارج المنطقة).

ركنيات وتسللات

حصل بالميراس على 4 ركلات ركنية خلال المباراة، مقابل حصول تيجريس على ثلاث.

ووقع بالميراس في مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة (7 تسللات)، ولم يقع أي لاعب من تيجريس في التسلل.

أخطاء

اتسمت المباراة بالتهور بين الفريقين حيث ارتكب فريق بالميراس 12 خطأً إداريًا في الملعب "فاول"، مقابل 14 خطأ ارتكبه لاعبو تيجريس.

وأشهر حكم المباراة أربع بطاقات صفراء بواقع إنذارين للاعبي بالميراس ومثلهما للاعبي تيجريس.