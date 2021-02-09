حارس البرازيل السابق: الأهلي استحق تواجده في المونديال.. ومباراته أمام بالميراس ستكون جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جوليو سيزار حارس منتخب البرازيل السابق، أن فريق الأهلي دافع عن حظوظه في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونيخ، مشيراً إلى أن مباراته أمام بالميراس البرازيلي ستكون جيدة.

وتلقى الأهلي هزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (2-0)، أمس الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سيزار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لأساطير "فيفا": "فريق الأهلي متواجد في البطولة عن جدارة واستحقاق لأنه فاز بدوري أبطال أفريقيا، ورأينا كيف لعب أمام فريق بايرن ميونيخ بدون رهبة ودافع عن حظوظه بقوة".

وأضاف: "الآن لدينا مواجهة بين الفريق البرازيلي بالميراس والأهلي وستكون بالطبع مباراة جيدة".

واختتم حارس البرازيل السابق: "نتذكر المباريات التي خاضها المنتخب المصري في كأس القارات، حيث كانت مواجهات قوية وكان منتخب متمرس والكرة المصرية كرة محترمة ولها إمكانيات كبيرة ونعرف أن المصريين لديهم الشغف تجاه كرة القدم".

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية أمام بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل.