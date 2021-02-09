كاكا: تمنيت مواجهة بالميراس لبايرن.. لكن أثق في تواجد المتعة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد ريكاردو كاكا لاعب منتخب البرازيل السابق وعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، ثقته الكاملة في مشاهدة لقاء قوي بين بالميراس البرازيلي والأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

وأشار كاكا في حديثه بمؤتمر الأساطير الذي عقده فيفا اليوم، الثلاثاء، إلى أن تواجد الأهلي في كأس العالم للأندية جاء عن جدارة كونه متوجًا بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدولي البرازيلي السابق: "الأهلي يستحق أن يتواجد في كأس العالم للأندية؛ لأنه توج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، تواجده هنا عن جدارة واستحقاق".

وأكمل: "كنت أتمنى كبرازيلي أن أرى مواجهة بالميراس ضد بايرن ميونخ في النهائي، ولكن كرة القدم يحدث بها كل شيء غير متوقع".

واختتم: "لا أستطيع أن أتوقع ما سيحدث داخل الملعب، ولكني أثق في مشاهدة مباراة رائعة بين الأهلي وبالميراس".

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي بالميراس في الخامسة من مساء الخميس القادم -بتوقيت القاهرة- في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال الأندية.