غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

كشف المدير الفني لبرشلونة الإسباني، رونالد كومان الستار عن قائمة فريقه لمباراة إشبيلية، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت اختيارات المدرب الهولندي غياب كل من: جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجي روبيرتو، ميراليم بيانيتش، مارتن برايثوايت، سيرجينو دست، فيليب كوتينيو، ورونالد أراوخو.

وأكد برشلونة، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الظهير الأمريكي “دست” يعاني من مشاكل عضلية في فخذه الأيمن، بينما يشعر نجم الوسط البوسني “بيانيتش” بعدم راحة في قدمه اليسرى، ولدى المهاجم الدنماركي “برايثوايت” آلام في عضلة الفخذ الأيمن.

وأضاف بيان برشلونة أن مدة غياب الثلاثي (دست، بيانيتش، وبرايثوايت) تتوقف على تطورات تعافيهم من الإصابات.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن، إجناسيو “إيناكي” بينيا، نيتو.

الدفاع: أوسكار مينجويزا، صامويل أومتيتي، كليمنت لينجليه، جوردي ألبا، جونيور فيربو.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، بيدري، فرانسيسكو ترينكاو، إلياكس موريبا، أليكس كولادو، كونراد دي لا فيوينت، ماتيوس فرنانديز.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي.