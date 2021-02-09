فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “النصر والفتح” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 9-2-2021 ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والفتح” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتقام مواجهة النصر والفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر، 15:10 بتوقيت جرينتش.

لم يتذوق نادي النصر طعم الخسارة في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، انتصر في 8، واحدة منها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل في مباراتين، وحقق كأس السوبر السعودي على حساب غريمه “الهلال” منذ أيام أسبوعين.

ويتواجد فارس نجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز في 7، وتعادل في 3، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدف، واستقبلت شباكه 20.

في المقابل، حقق الفتح الانتصار في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في 2، وتلقى 6 هزائم، آخرها في الجولة الماضية أمام “الاتحاد”.

ويقبع الفتح في المركز 13 وفي رصيده 18 نقطة، جمعها من 16 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 3، وخسر 8 مرات، وسجل لاعبوه 23 هدف، واهتزت شباكه 29 مرة، ويفصله نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

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