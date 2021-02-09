فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الهلال والعين فى الدوري السعودي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الهلال والعين فى الدوري السعودي، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ16.

اقتنص فريق الهلال وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بفضل فوزه الكاسح على مضيفه العين بخماسية نظيفة.

انتهي الشوط الاول بتقدم الهلال بهدفين دون رد من ركلتي جزاء، نفذهما بنجاح ” بافتيمبي جوميز” فى الدقيقتين 9، 45، ورفع رصيده الى 10 أهداف ليتقاسم صدارة هدافي الدوري السعودي مع لاعب القادسية “حسن العمري”.

وخلال الشوط الثاني عزز الهلال تقدمه فى الدقيقة 56 من ركلة جزاء ثالثة، تصدر بها جوميز جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف.

وفى الدقيقة 78 سجل جوميز الهدف الرابع للزعيم (سوبر هاتريك) ليعزز صدارته لجدول الهدافين بـ 12 هدف.

وفى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع اختتم اهداف الهلال اللاعب سالم الدوسري.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشباب الذي تراجع للمركز الثالث ومتأخرا بنقطتين عن الأهلي المتصدر، بينما العين فتوقف رصيده عند 13 نقطة ليبقى في المركز الأخير.

اقيمت المباراة على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 15:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت السعودية، 13:05 بتوقيت جرينتش.

نُقلت مباراة الهلال والعين فى الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية إتش دي 1، وتولي مهمة التعلق عليها المعلق الرياضي “جعفر الصليح”.

وشهد لقاء الفريقين بالدور الاول فى الدوري السعودي بالجولة الأولي فوز فريق الهلال بهدف دون رد، سجله اللاعب “علي هادي آل بليهي”، فى المباراة التي اقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” يوم 17-10-2020.

إليكم اهداف المباراة

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