الامارات | مارفيك: لست قلقا من قلة الأهداف في المنتخب.. والأبيض يتحسن تدريجياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: لست قلقا من قلة الأهداف في المنتخب.. والأبيض يتحسن تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي بيرت فان مارفك، أن "الوضع الآن بالنسبة للمنتخب أفضل"، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين لتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة مع استئناف التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

وأكد مارفيك في تصريحات صحافية على هامش تدريبات المنتخب: الأبيض حاليا افضل من السابق، وقلة الأهداف لا تقلقني". واشار إلى أن المنتخب سيتحسن أكثر مع مرور الوقت. وأضاف: سنعمل على تعزيز الانسجام بين اللاعبين، ونحتاج إلى بعض الوقت"، لافتا إلى أنه ابلغ لاعبي المنتخب بأنه لا خيار أمامهم سوى الفوز في المباراة المرتقبة أمام ماليزيا 25 مارس المقبل.

وأضاف: المنتخب سيتحسن كثيرا لا سيما في حال حصلنا على فرصة أكبر في التدريبات، واللاعبون بدأوا باستيعاب طريقة اللعب التي نرغب في تنفيذها، وهذا مهم جدا في المرحلة القادمة". وأكمل مارفيك" هناك اهتمام كبير بالحالة الصحية للجميع بمكافحة فيروس كوفيد 19، والفحوصات كثيرة ومستمرة، ولم اخضع في حياتي لاختبارات مثلما خضعت بسبب كورونا، ومن الأهمية كثيرا حصول الجميع على التطعيم.

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