الامارات | بالفيديو.. تفاعلاً مع مسبار الأمل.. رياضيون: الإمارات لا تعرف المستحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تفاعلاً مع مسبار الأمل.. رياضيون: الإمارات لا تعرف المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل عدد كبير من نجوم دوري الخليج العربي من لاعبين، وأجهزة فنية وإدارية مع اللحظة التاريخية، قبل ساعات من دخول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ. ونشرت رابطة المحترفين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لعدد من اللاعبين والإداريين والمديرين الفنيين في الأندية، عبروا فيها عن مشاعر الفخر بما تحققه الإمارات، وبالتجربة الفضائية الأولى بين الدول العربية.

وأجمع اللاعبون الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة على أن "الإمارات لا تعرف المستحيل"، وقال لاعب الوحدة خميس إسماعيل، أن مسبار الأمل كان حلما، وأصبح اليوم حقيقة، فيما أشار حارس الفجيرة، أحمد ديدا إلى أن إطلاق مسبار الأمل أصبح فخراً لكل إماراتي وعربي، كما اعتبر لاعب وسط العين يحي نادر أن هذا الإنجاز بمثابة فخر واعتزاز للوطن بأكمله.

وقال مدير الكرة في نادي الوحدة، عبدالسلام جمعة، أن التجربة تفتح الآمال لنهضة علمية جديدة، فيما لفت مدير الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، إلى أن مسبار الأمل هو انجاز كبير للوطن. ووصف إداري نادي شباب الأهلي، أحمد شاه الحدث بالهام في تاريخ الإمارات والأمة العربية كاملة، كما أشاد مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، بهذا الإنجاز العلمي الكبير، مشدداً على أن ما تقوم به الإمارات فخر لكل الوطن العربي وللأمة الإسلامية.

وأكد من جانبه مدرب اتحاد كلباء البرازيلي كايو، أن ما تحققه الإمارات انجاز لكل فرد ومسؤول في الدولة. ويقف العالم أمام لحظة تاريخية يتابعها الملايين حول العالم، وتعتبر استمرار للنجاحات التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات.

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