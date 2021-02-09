شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكتسح العين بخماسية نظيفة فى الدورى السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق الهلال السعودى، نظيره العين، بخماسية نظيفة عصر اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح جوميز في تسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 7، 47، 57، 78، فيما أضاف سالم الدوسري الهدف الخامس بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة عاد بها للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي، فيما بقي العين في قاع الترتيب بـ13 نقطة.