شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المنيا والألمونيوم 2 –2 بدوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي الألمونيوم، والمنيا الرياضي، 2-2 في الاسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الأولي الممتاز ب لكرة القدم «مجموعة الصعيد»، والمعروف إعلاميا بدوري الصعيد ليرتفع رصيد المنيا، عند 24 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بعد منافسة نادي الشرقية للدخان برصدي 29 نقطة، عقب تعادل مع شبان قنا صفر / صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشرقية للدخان .

وقال الكابتن شديد قناوي، المدير الفني لنادي المنيا، ان المباراة جاءت قوية، ونجح في إحراز الهدف الأولي ثم تعادل الألمونيوم، ثم عاد المنيا، ليسجل هدفه الثاني، ثم تعادل الألمونيوم لتنتهي النتيجة بالتعادل. مؤكدا ان فريقه أهدر ضربة جزاء، كادت تمكنه من الفوز والاقتراب من منافسة .

وأكد «قناوي» أن فريقه سوف يحصل على راحة يوم، ثم العودة للتدريبات بقوة، استعدادا للقاء القمة مع نادي الشرقية للدخان، بإستاد الجامعة في المنيا. والذي سيكون فاصل في الاقتراب من الصدارة .

بينما جاءت باقي النتائج، فوز قنا على سمسطا 2 / 0، وتعادل بني سويف وبترول أسيوط 0 /0، وسوهاج وطهطا 0 /0، وكيما أسوان والفيوم 0/0 .