شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام بسبب غياب «أبوتريكة» عن مبارة الدحيل القطري وحضور «بايرن ميونخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب حضور اللاعب السابق محمد أبوتريكة، كابتن النادي الأهلي السابق، مبارة فريقه السابق أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، بالدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، وغيابه عن المباراة الأولى للأهلي أمام فريق الدحيل القطري، في حالة انقسام بين مشجعي الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض لحضور «أبوتريكة» مبارة «بايرن ميونخ»، انتقد أخرون غيابه عن مبارة الدحيل القطري.

وقال أحد المغردين في حساب باسم هاني على، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في محمد أبوتركية أنه أيقونة الأهلي.. دائماً ساكن قلوبنا وغمرتا بالفرح«

فيما قال حساب أخر باسم «moon» أن أبوتريكة «يحمل وجهين» واختفاءه من مباراة الدحيل، كان خوفاً تشجيه للفريق القطري فيخسر جماهير الأهلي، وفي حالة تشجيع النادي الأهلي كان سيخسر جماهير الدولة التي يقيم فيها«.

وخسر الأهلي مباراة نصف النهائي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، ليتأهل الفريق الألماني للنهائي، فيما سيلتقي النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.