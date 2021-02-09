شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضحى بأحد لاعبيه لضم صفقة «سوبر» في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر ريال مدريد التخلي عن سياسته مؤخرا، بعدم ضم لاعبين جدد، حيث ينوي إبرام صفقة كبرى الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ولم يبرم الريال أي صفقة العام الماضي، نظرا للأزمة المالية التي ضربت الأندية جراء تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنفاق النادي، الكثير من الأموال لتحديث ملعب سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن إدارة الميرينجي قررت التعاقد مع لاعب «سوبر»، الصيف المقبل، والأسماء المطروحة، هي كيليان مبابي لاعب سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أن الملكي يعتقد أنه من المستحيل التوقيع مع مبابي هذا الصيف إذا قرر ليونيل ميسي الاستمرار مع برشلونة وعدم الانتقال لباريس.

وأوضحت أن الريال، أبلغ مبابي أن ينتظر عاما آخر في «حديقة الأمراء»، إذا قرر النادي الباريسي عدم بيعه الصيف المقبل، ثم سينتقل إلى الميرنجي مجانا.

وذكرت أن ميركاتو الصيف، سيدفع النادي لبيع واحد من كاسيميرو، أو رافاييل فاران، من أجل تسوية الحسابات المالية.