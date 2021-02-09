شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مكثف في الإسماعيلي لتجهيز «بابل» لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البوسني، يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج تدريبي مكثف للانجولي اري بابل.

وانتظم بابل، في التدريبات الجماعية للإسماعيلي «الثلاثاء»، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة.

ويتضمن البرنامج، الذي حدده المدير الفني، اداؤه التدريبات على فترتين، الاولي، ضمن التدريبات الجماعية، والثانية، في صالة الجيمانزيوم، للإرتقاء بمستواه البدني.