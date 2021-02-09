شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: نحترم الجميع وصورة ميسى تخص المجلة ولا تخص سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، مجددا عن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وصورته بقميص الفريق الفرنسي، التي تصدرت غلاف مجلة "فرانس فوتبول".

وقال مدرب بي إس جي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "المجلة لا علاقة لها بنادي باريس سان جيرمان، وبدون جدال، فإنه عندما يتحدث لاعب ما تغلب عليه مشاعره، لم يسبق لسان جيرمان أن تجاوز في حق أحد أو لم يحترم أحد، ولم نرتكب أي خطأ، بل كل لاعب يتحدث عن أمنية خاصة بشأن من يريد اللعب بجواره، ونفس الأمر ينطبق على لاعبي برشلونة وريال مدريد وأي فريق آخر، نحترم جميع الأندية، ولا يجب الخلط بين ما تفعله مجلة فرانس فوتبول وبين إدارة النادي الباريسي".

وفي سياق متصل، أشار بوكيتينو إلى أن فرص لحاق آنخيل دي ماريا بمواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، تبدو ضعيفة للغاية، وأشار انه كما أعلن باريس سان جيرمان، ستتم إعادة تقييم حالة آنخيل في غضون أسبوع، أعتقد أن تواجده أمام برشلونة معرض للخطر.

وأضاف، "غياب دي ماريا عن المباريات القادمة، لن يجبرنا على تغيير أو تعديل خططنا، بل سنجد أفضل الحلول، ولا نتعامل مع مباريات رسمية على أنه بروفة لمواجهات أخرى، بل يجب أن نكون أكثر جدية في كل اللقاءات".

وبسؤاله عن أفضل بديل لآنخيل دي ماريا، أجاب: "الأمر يتحدد وفقا لظروف كل مباراة، لا يوجد تسلسل هرمي لكل مركز، إنها ليست مسألة رياضيات، بل التركيز دائما على اختيار أفضل تشكيل ممكن لكل مباراة".

وأتم ماوريسيو بوكيتينو تصريحاته بالحديث عن مواجهة كان في كأس فرنسا، غدا الأربعاء، قائلا، "أسعى لخلق دوافع جديدة، ونتطلع للمنافسة على كل البطولات، وأسعى لاختيار أفضل تشكيل في ظل الإصابات بصفوف الفريق".