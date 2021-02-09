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محمد صادق ينتظم في التدريبات الجماعية للإسماعيلي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد صادق، لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية «الثلاثاء»، استتعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الإسماعيلي، مع الاتحاد، «الجمعة»، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر للدوري.

وغاب صادق، عن المشاركة، مع الإسماعيلي، طوال الفترة المنقضية، بسبب تعرضه للإصابة، والتي خضع على اثرها لبرنامج علاجي وتدريبي مكثف.

وينتظر ان يحسم البوسني، يوفيتش، موقف مشاركة صادق، في المواجهة المقبلة، على ضوء الإختبار الفني، الذي سيخضع له «الأربعاء».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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