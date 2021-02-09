شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يتعادل مع بترول أسيوط.. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أمام مضيفه بترول اسيوط سلبيا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب البترول ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .وخلال المباراة أضاع لاعبي بنى سويف العديد من الفرص المحققة فيما تعاطف القائم مع بنى سويف بالشوط الاول بأحد الراسيات الخطيرة لمهاجم البترول .وبالشوط الثانى نشط بنى سويف خطوطه ضاغطا على البترول فيما استمر مسلسل عدم التوفيق مع مهاجمى الفريق .

وبالدقايق الخمسة الأخيرة تشتعل أجواء المباراة وذلك بعد مطالبات الجهاز الفنى لبنى سويف ولاعبي الفريق باحتساب ركلتى جزاء للفريق فيما اكتفى عمرو العطار باحتساب أحد الكرات خطأ لصالح بنى سويف وطرد على جمعه مدافع البترول رغم تقدم مهاجم بنى سويف نحو مرمى البترول ، .

بنى سويف بدء المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال ومصطفى عبد الوهاب وحسام البدرى ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز ومعتز محروس وأحمد امين واسامة مرعى وبلال زكريا ومحموظ عبد العاطي.فيما بدء البترول المباراة بتشكيل مكون من محمود رمضان ومحمد دياب ومحمد عبد الفتاح وأحمد البهى وعلى عبد المولى ومحمد ممدوح وعلى الحسينى واسلام السيد ومومن احمد وكوامى بوله وعرفه شعبان .وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو العطار ومختار محمد وحجاج محمود ومحمد مأمون حكما رابعا وثروت فايق مراقب حكام والسيد دياب مراقب مسابقات .ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 17 فينا ارتفع رصيد البترول للنقطة 14 .