شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يخسر من المقاولون في حضور يوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق الإسماعيلى مواليد ٩٩ أمام المقاولون العرب بهدف للاشيئ، فى اللقاء الذي جمعهما" الثلاثاء "، ضمن منافسات الدورة المجمعة لتحديد بطل المسابقة..

بتلك النتيجة، يتوقف رصيد الدراويش عند النقطة الخامسة، بعد خسارته ست نقاط متتالية، ثلاثة في مباراة اليوم، وثلاثه قبل 72 ساعة بعد الخسابة من الأهلي.

وحرص البوسني، يوفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للإسماعيلي، علي حضور المباراة، للتعرف علي مستويات جميع اللاعبين، تمهيداً لتصعيد عدد منهم لتدعيم الفريق، خلال الفترة المقبلة.