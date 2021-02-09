شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات عن برشلونة قبل مواجهة إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة إشبيلية المقرر لها، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وشهدت اختيارات كومان غياب كل جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجي روبيرتو، ميراليم بيانيتش، مارتن بيرايثوايت، سيرجينو دست، فيليب كوتينيو ورونالد أراوخو.



وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن دست يعاني من مشاكل عضلية في فخذه الأيمن، بينما يشعر بيانيتش بعدم الراحة في قدمه اليسرى، ولدى برايثويت استطالة في عضلة المقرب بالفخذ الأيمن، وأضاف بيان النادي الكتالوني أن مدة غياب الثلاثي "دست وبيانيتش وبرايثويت" تتوقف على تطورات تعافي اللاعبين من الإصابات.



وضمت القائمة كلا من:

"شتيجن - بوسكيتس - جريزمان - ميسي - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - موريبا - كولادو - كونراد".